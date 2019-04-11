Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

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В Тамбовской области легковушка столкнулась с встречным грузовиком, пишет ИА
Авария произошла на трассе «Дон». По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2107 наехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате аварии 36-летний водитель легкового автомобиля и его 20-летний пассажир скончались на месте происшествия. Мужчины 24 и 34 лет, которые находились на пассажирских сиденьях «ВАЗа», госпитализированы в одну из больниц Тамбова.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.