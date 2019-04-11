А что в кино? «Миа и белый лев», «Хеллбой» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди наиболее заметных новинок — семейный приключенческий фильм «Миа и белый лев» о дружбе девочки и маленького львенка. Также на экраны выходит блокбастер «Хеллбой» — зрителя увидят новые приключения знаменитого супергероя.
Кроме того, зрителей ждет сразу три российские новинки — фантастическая комедия «Домовой», фильм «Короткие волны», состоящий из пяти новелл, и спортивная драма «Смотри мою любовь».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
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