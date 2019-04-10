За неделю в Рязанской области подорожали лук и морковь. Мониторинг цен

За неделю, с 2 по 8 апреля, в Рязанской области подорожали лук репчатый (на 3,5%) и морковь (на 3,2%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, повышение цен зафиксировали на:
- капусту белокочанную — на 3,1%;
- пшено — на 1,2%;
- рис — на 1,1%;
- крупу гречневую-ядрицу — на 0,7%;
- картофель — на 0,5%;
- вермишель — на 0,3%;
- масло сливочное, масло подсолнечное — на 0,1%.
За это время подешевели куры, яблоки — на 0,7%, свинина — на 0,6%, рыба мороженая — на 0,5%, сахар-песок — на 0,3%, яйцо куриное — на 0,1%.