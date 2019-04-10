В Воронеже водитель Mercedes намеренно переехал курсанта МЧС. Видео опубликовали на сайте следственного комитета России.
Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля.
На кадрах видно, как внедорожник проезжает мимо молодого человека, затем возвращается и сбивает его.
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Как позже установило следствие, водитель наехал на 21-летнего курсанта с целью убийства, после чего скрылся с места происшествия.
Отмечается, что полицейские задержали 45-летнего жителя Воронежа, который находился за рулем автомобиля.