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11:40, 10 апреля 2019 1 066
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В рязанский монастырь вернули исчезнувшую после революции икону

В рязанский монастырь вернули исчезнувшую после революции икону

В Казанский женский монастырь вернули исчезнувший после революции образ преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в обители.

После закрытия монастыря несколько икон, среди которых была и эта, хранила схимонахиня Неонила (Жукова). Перед смертью она отдала образ семье Ермиловых. Супруги Александр и Татьяна спустя много лет вернули его монастырю.

«Схимонахиня Неонила была прозорливой старицей, она знала, что обитель возродится и в родные стены вернутся многие из спасенных ею икон», — передали слова Ермиловых монахини.

Отмечается, что образ Серафима Саровского вернулся в обитель на праздник Благовещения Богородицы.

«Это особый день для обители. Радостно видеть эти иконы и знать, что перед ними молились наши сестры», — сказала игуменья Анна (Сычугова).

Фото Казанского женского монастыря


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