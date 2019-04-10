В рязанский монастырь вернули исчезнувшую после революции икону

В Казанский женский монастырь вернули исчезнувший после революции образ преподобного Серафима Саровского. Об этом
После закрытия монастыря несколько икон, среди которых была и эта, хранила схимонахиня Неонила (Жукова). Перед смертью она отдала образ семье Ермиловых. Супруги Александр и Татьяна спустя много лет вернули его монастырю.
«Схимонахиня Неонила была прозорливой старицей, она знала, что обитель возродится и в родные стены вернутся многие из спасенных ею икон», — передали слова Ермиловых монахини.
Отмечается, что образ Серафима Саровского вернулся в обитель на праздник Благовещения Богородицы.
«Это особый день для обители. Радостно видеть эти иконы и знать, что перед ними молились наши сестры», — сказала игуменья Анна (Сычугова).
Фото Казанского женского монастыря