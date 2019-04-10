В Рязани осудили двоих «закладчиков»

В Рязани вынесли приговор двум «закладчикам». Об этом
Мужчины распространяли наркотики при при помощи интернета и «тайников-закладок».
«Для каждого из подсудимых решающим фактором для того, чтобы согласиться участвовать в распространении наркотиков путем дистанционных технологий, стало сложившееся у них представление, что данный вид деятельности сопряжен с серьезными мерами конспирации, а потому безопасен», — рассказали в суде.
До этого рязанцев не привлекали к уголовной ответственности. Их признали виновными по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК и приговорили к шести с половиной и семи с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.