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12:47, 10 апреля 2019 94
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В Рязани осудили двоих «закладчиков»

В Рязани осудили двоих «закладчиков»

Фото: Pixabay.com

В Рязани вынесли приговор двум «закладчикам». Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.

Мужчины распространяли наркотики при при помощи интернета и «тайников-закладок».

«Для каждого из подсудимых решающим фактором для того, чтобы согласиться участвовать в распространении наркотиков путем дистанционных технологий, стало сложившееся у них представление, что данный вид деятельности сопряжен с серьезными мерами конспирации, а потому безопасен», — рассказали в суде.

До этого рязанцев не привлекали к уголовной ответственности. Их признали виновными по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК и приговорили к шести с половиной и семи с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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1 час назад
Нас много, но нас все меньше

Нас много, но нас все меньше

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

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