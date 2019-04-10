В РГАТУ прошла очередная весенняя сессия «Агрошколы»

Во вторник, 9 апреля, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла обучающая весенняя сессия участников областного сетевого образовательного проекта «Агрошкола».
«Агрошкола» — новый формат дополнительного образования, в котором основной упор делается на практическую профориентацию старшеклассников в области сельского хозяйства. Обучение проходит по трем направлениям: «Агрономия», «Ветеринария и зоотехния» и «Агроинженерия».
Участниками очередной очной весенней сессии стали 50 учеников 9-11 классов средних общеобразовательных школ 12 муниципальных образований региона.
Для будущих агрономов провели практическое занятие по определению посевных качеств семян зерновых и масличных культур. Школьники научились определять всхожесть семян различными способами — в ростильне, чашке Петри, сосудах для проращивания семян и рулонах.
Для слушателей направления «Ветеринария и зоотехния» весенняя сессия прошла в формате мастер-класса по теме «Кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных», на котором школьники изучали основные виды концентрированных кормов, на ощупь определяли, для какого вида животного предназначены те или иные виды кормов.
Кроме того, ученикам рассказали о биологических методах оценки степени деградации экосистем в результате антропогенного воздействия.
После этого для участников сессии провели практическое выездное занятие на перерабатывающем предприятии «Рязаньхлеб», где они ознакомились с новым оборудованием по выпечке хлебобулочных изделий.