В Пителинском районе на пожертвования отремонтировали ФАП

В Пителинском районе на пожертвования жителей отремонтировали ФАП. Об этом сообщило издательство «
«Решение отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт в селе Темирево возникло у нас еще в прошлом году, когда после урагана пострадала крыша здания. Нашу инициативу поддержали подавляющее большинство местных жителей», — рассказал источнику глава Пеньковского сельского поселения Василий Конышев.
Рабочие администрации заменили облицовку стен и потолков. Работники медпункта покрасили стены, заменили шторы и обустроили уголок для детей.