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10:16, 10 апреля 2019 353
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В облдуме обсудили количество мест в рязанских яслях

В облдуме обсудили количество мест в рязанских яслях

Во вторник, 9 апреля, в облдуме состоялось заседание рабочей группы реализации послания президента. На нем обсудили обеспеченность ясельными местами в Рязанской области.

Председатель регионального парламента и руководитель рабочей группы Аркадий Фомин отметил, что решение проблем в сфере охраны материнства и детства — одно из приоритетов в работе органов власти всех уровней.

«Глава государства поставил задачу до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями, а до конца 2020 года — перевести в онлайн-режим предоставление всех государственных услуг, в том числе запись в ясли, детский сад», — сказал Фомин.

По его словам, в регионе решен вопрос предоставления мест в детсадах детям в возрасте от 3 до 7 лет. Однако остается проблема с обеспечением местами детей ясельного возраста.

«Сейчас у родителей растет спрос на ясельные группы. Это обусловлено многими факторами и, прежде всего, необходимостью возобновления профессиональной деятельности», — пояснил глава облдумы.

Министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина сообщила, что востребованность ясельных групп растет. В настоящее время только 65,8% нуждающихся могут их посещать. В электронной системе зафиксировано 1312 детей, не получивших мест в ясельных группах.

«Сейчас проблема решается в основном за счет перепрофилирования ДОУ и пристройки к имеющимся детским садам новых ясельных групп. Так, уже в этом году за счет федеральных средств будет введено 530 ясельных мест, еще 135 — в рамках реализации программы „Развитие образования в Рязанской области“. До 2021 года на создание ясельных групп будет направлено более 1 миллиарда 400 тысяч рублей», — рассказала Щетинкина.

Первый зампредседателя облдумы Александр Шевырев поинтересовался возможностью организации ясельных групп во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов. По словам представителей регионального правительства, существенное препятствие для этого — «необоснованно жесткие требования СанПиНа».


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