Украина расширила торговые санкции против России

Украинское правительство расширило торговые санкции против России. Постановление приняли в среду, 10 апреля, передает
Члены правительства проголосовали за постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».
По данным министерства экономического развития и торговли Украины, введенные санкции распространяются на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические для напряжения более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат.
Кроме того, под санкциями оказался импорт стеклянной тары, в том числе бутылок для пищевых продуктов и напитков, банок и емкостей.