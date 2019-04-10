Рязанец обокрал любовника матери и уехал на его велосипеде

В Рыбном мужчина обокрал любовника матери и уехал на его велосипеде. Об этом
27-летний рязанец нашел ключ к сараю сожителя своей матери и забрал оттуда электроинструменты. Злоумышленник собрал украденное в мешок, взял велосипед и уехал. Его нашли по «горячим следам».
«Он направлял к знакомым, чтобы сбыть добычу, но бдительность и оперативность полицейских спутала его планы», — отметили в пресс-службе.
Похищенное изъяли.
На рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.