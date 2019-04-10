Рязанцам напомнили о наказании за поджог травы

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Рязанцам напомнили о наказании за самовольный поджог травы. Информацию о запрете на неконтролируемое сжигание мусора, листвы, травы и разведение костров опубликовали на
При нарушении требований пожарной безопасности предусмотрено предупреждение или административный штраф:
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, наказываются штрафами:
Напомним, 9 апреля горела трава за «Глобусом», огонь
Кроме того, из-за сухой травы в Пронском районе чуть не сгорел
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.