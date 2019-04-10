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22:41, 10 апреля 2019 135
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Рязанцам напомнили о наказании за поджог травы

Рязанцам напомнили о наказании за поджог травы

Рязанцам напомнили о наказании за самовольный поджог травы. Информацию о запрете на неконтролируемое сжигание мусора, листвы, травы и разведение костров опубликовали на сайте горадминистрации.

При нарушении требований пожарной безопасности предусмотрено предупреждение или административный штраф:

  • для граждан — от 1 до 1,5 тысячи рублей;
  • для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, наказываются штрафами:

  • для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Напомним, 9 апреля горела трава за «Глобусом», огонь едва не дошел до жилых домов.

Кроме того, из-за сухой травы в Пронском районе чуть не сгорел асфальтобетонный завод, а в Кораблинском районе — жилые дома.


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