Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:34, 10 апреля 2019 966
 0    0

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты 1

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

В среднем для достойной жизни россиянам нужен доход около 66 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан, которые опубликовала «Российская газета».

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тысяч рублей. В регионах респонденты оказались чуть скромнее — в Санкт-Петербурге назвали цифру около 91 тысячи рублей, в Барнауле и Якутске — 55 тысяч, в Чите — 50 тысяч.

Согласно исследованию, 24% граждан, которые проживают в крупных и средних городах, считают, что уже добились достойного уровня дохода, 19% намерены приблизиться к нему в ближайшие несколько лет, 48% убеждены, что никогда его не достигнут.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

В Рязань приехали 16 IT-специалистов из Саратова, Воронежа, Смоленска, Брянска, Орла и Санкт-Петербурга.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 110
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 34 966
В Рязани школьник покончил с собой 4
18:31, 30 марта 2019 29 287
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 339
На Бали погибла россиянка 1
20:17, 1 апреля 2019 17 012
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум