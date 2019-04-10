Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

В среднем для достойной жизни россиянам нужен доход около 66 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан, которые опубликовала «
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тысяч рублей. В регионах респонденты оказались чуть скромнее — в Санкт-Петербурге назвали цифру около 91 тысячи рублей, в Барнауле и Якутске — 55 тысяч, в Чите — 50 тысяч.
Согласно исследованию, 24% граждан, которые проживают в крупных и средних городах, считают, что уже добились достойного уровня дохода, 19% намерены приблизиться к нему в ближайшие несколько лет, 48% убеждены, что никогда его не достигнут.