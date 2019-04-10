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19:13, 10 апреля 2019 1 672
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Ректору РГУ предъявили обвинение

Ректору РГУ предъявили обвинение

Ректору РГУ имени Есенина Андрею Минаеву предъявили обвинение. Об этом RZN.info рассказали в СУ СКР по Рязанской области, в среду, 10 апреля.

Минаеву вменяют злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил задержание.

В пятницу, 5 апреля, суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В итоге суд закончился арестом. Позже защита обжаловала арест.


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