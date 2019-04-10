Ректору РГУ предъявили обвинение

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По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.
Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил задержание.
В пятницу, 5 апреля, суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.