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13:50, 10 апреля 2019 581
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Полицейские устроили засаду на дачного вора в Новомичуринске

Полицейские устроили засаду на дачного вора в Новомичуринске

Полицейские устроили засаду на дачного вора в Новомичуринске. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть с начала марта поступали сообщения о кражах из домов, расположенных в двух садоводческих товариществах.

«Полицейские заметили, что злоумышленник каждый раз приезжает ночью. При взломе двери или окна он полагался на грубую силу и использовал минимум инструментов», — рассказали в пресс-службе.

Позже рядом с поселком местные жители заметили незнакомую машину. Благодаря этому стражам порядка удалось получить информацию о марке и внешнем виде автомобиля, на котором может передвигаться похититель.

Оперативники устроили засаду и с помощью тепловизоров зафиксировали, как мужчина выходит из одного из домов. Незнакомца задержали. У него в руках был бензоинструмент, а входная дверь в дом была взломана.

Выяснилось, что к хищению причастен 47-летний житель Скопина. Ранее он был судим за кражу. Задержанному инкриминируется восемь преступлений.

В гараже задержанного полицейские нашли большую часть похищенного: лодочный мотор, автомобильные запчасти, бензо— и электроинструмент, дачные качели, садовую тележку и другое имущество. Часть похищенного мужчина успел продать случайным знакомым.

В отношении скопинца возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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