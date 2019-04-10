Полицейские устроили засаду на дачного вора в Новомичуринске. Об этом сообщила
В дежурную часть с начала марта поступали сообщения о кражах из домов, расположенных в двух садоводческих товариществах.
«Полицейские заметили, что злоумышленник каждый раз приезжает ночью. При взломе двери или окна он полагался на грубую силу и использовал минимум инструментов», — рассказали в пресс-службе.
Позже рядом с поселком местные жители заметили незнакомую машину. Благодаря этому стражам порядка удалось получить информацию о марке и внешнем виде автомобиля, на котором может передвигаться похититель.
Оперативники устроили засаду и с помощью тепловизоров зафиксировали, как мужчина выходит из одного из домов. Незнакомца задержали. У него в руках был бензоинструмент, а входная дверь в дом была взломана.
Выяснилось, что к хищению причастен 47-летний житель Скопина. Ранее он был судим за кражу. Задержанному инкриминируется восемь преступлений.
В гараже задержанного полицейские нашли большую часть похищенного: лодочный мотор, автомобильные запчасти, бензо— и электроинструмент, дачные качели, садовую тележку и другое имущество. Часть похищенного мужчина успел продать случайным знакомым.
В отношении скопинца возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.