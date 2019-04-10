Неизвестные спустились на веревке, чтобы украсть скульптуру из «Русского музея». Они пытались зацепить экспонат крюком, передает
Мужчин у Михайловского замка заметил охранник.
«Двое неизвестных пытались спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры», — рассказал представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Злоумышленниками оказались мужчины 1983 и 1986 годов рождения. Их задержали. Сотрудников Росгвардии, которые сделали это, поощрят.
Напомним, 27 января из Третьяковской галереи в Москве
После кражи
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