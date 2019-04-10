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10:16, 10 апреля 2019 313
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Неизвестные спустились на веревке, чтобы украсть скульптуру из «Русского музея»

Неизвестные спустились на веревке, чтобы украсть скульптуру из «Русского музея»

Неизвестные спустились на веревке, чтобы украсть скульптуру из «Русского музея». Они пытались зацепить экспонат крюком, передает ТАСС.

Мужчин у Михайловского замка заметил охранник.

«Двое неизвестных пытались спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры», — рассказал представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Злоумышленниками оказались мужчины 1983 и 1986 годов рождения. Их задержали. Сотрудников Росгвардии, которые сделали это, поощрят.

Напомним, 27 января из Третьяковской галереи в Москве украли полотно Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина рассказал, что хотел продать картину и отдать долги.

После кражи уволили смотрителя зала, откуда похитили картину, директору Третьяковки объявили выговор.

Фото с сайта «Русского музея»


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