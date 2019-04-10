Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в полмиллиарда рублей

Во вторник, 9 апреля, в Москве виновным в коррупции признали бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом пишет
Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей.
Суд установил, что Пушкарев, воспользовавшись своим служебным положением, получил денежное вознаграждение в виде взятки в особо крупном размере.
Кроме того, виновными признаны и двое других фигурантов дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в 500 миллионов рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Суд конфисковал в пользу государства денежные средства, полученные братьями Пушкаревыми незаконным путем.
Напомним, Пушкарева
Решение суда не вступило в законную силу. Защита намерена обжаловать приговор Игоря Пушкарева.
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