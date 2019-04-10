Движение по мосту в спасском селе восстановили

В среду, 10 апреля, с 18:00, движение по понтонному мосту в спасском селе Фатьяновка восстановили. Об этом сообщила
Ранее в ведомстве отметили, что эта мера связана с
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В среду, 10 апреля, с 18:00, движение по понтонному мосту в спасском селе Фатьяновка восстановили. Об этом сообщила
Ранее в ведомстве отметили, что эта мера связана с
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.