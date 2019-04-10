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19:33, 10 апреля 2019 277
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Движение по мосту в спасском селе восстановили

Движение по мосту в спасском селе восстановили

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В среду, 10 апреля, с 18:00, движение по понтонному мосту в спасском селе Фатьяновка восстановили. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ранее в ведомстве отметили, что эта мера связана с прохождением льда.


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