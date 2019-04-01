В Рязанской области на мужчину завели дело за издевательство над сыном

В Шацке в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию 13-летнего сына. Об этом сообщила
В 2018 году инспекция по делам несовершеннолетних установила сложную ситуацию в семье 35-летнего мужчины, в которой воспитывали подростка 2005 года рождения.
Полиция и представители районной администрации посещали семью и выяснили, что на ребенка ругаются матом и физически наказывают. Мужчину привлекали к административной ответственности за эти нарушения.
В последнее время ребенок учится в шацкой школе-интернате.
Педагоги заметили, что у подростка проблемы с учебой, а также он агрессивно ведет себя со сверстниками и учителями. По мнению специалистов, ситуация спровоцирована частыми конфликтами между отцом и сыном.
Установлено, что факты издевательств над ребенком продолжались.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ. Проводится расследование.