В «Рязаньэнерго» разъяснили порядок присоединения к электросетям предприятия

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» информирует потребителей о реализации мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», процедуре и порядке технологического присоединения к электросетям.

Для получения консультации или подачи заявки на технологическое присоединение физические и юридические лица могут обращаться в Центр обслуживания потребителей, расположенный по адресу: улица МОГЭС, дом 12, телефон 8 (4912) 20-42-22 , а также в районы электрических сетей.

Помимо этого, можно воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте МРСК Центра и Приволжья. Эти сервисы позволяют направить заявку и первичные документы для заключения договора о технологическом присоединении в онлайн-режиме. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети».

Здесь также размещена информация о процедуре и местах потенциального технологического присоединения на карте с возможностью рассчитать стоимость (инженерный калькулятор).

«Специалисты „Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре», — рассказали в пресс-службе филиала.

«Техприсоединение к электросетям осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 861, которое регламентирует обязанности как сетевой организации, так и потребителя, а также определяет порядок оказания услуг, — подчеркнул заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг Владимир Воронков. — Порядок формирования стоимости за технологическое присоединение определен приказом ФАС России от 29.08.2017 г. № 1135/17 „Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям“. Так, например, для предпринимателей, мощность объектов которых составляет свыше 150 кВт, стоимость по договору рассчитывается согласно методическим указаниям исходя из необходимого объема строительства „последней мили“ до объекта заявителя по тарифам, установленным Постановлением ГУ „Рязанская энергетическая комиссия“ Рязанской области. В 2018 году энергетики исполнили 24 договора с такими заявителями, в том числе с проведением строительства электросетевых объектов. Всего за прошлый год к электросетям предприятия было подключено 2 357 потребителей на общую мощность 50,7 МВт. При этом для создания возможности техприсоединения энергетики ввели в эксплуатацию трансформаторные подстанции общей мощностью 5,146 МВА и более 119 км линий электропередачи. Выполнение всех организационных и технических мероприятий со стороны филиала велось в установленные законодательством сроки».

Энергетики отметили, что своевременная реализация мероприятий по подключению к электросетям крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, малого и среднего бизнеса способствует повышению уровня социально-экономического развития и улучшению инвестиционной привлекательности региона.

«Филиал продолжит повышать эффективность деятельности в этом направлении, соблюдая принципы политики открытости по отношению к клиентам, прилагая максимум усилий для качественного выполнения организационных мероприятий и строительства объектов энергетики в рамках осуществления техприсоединения», — заключили в «Рязаньэнерго».