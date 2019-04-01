В «Рязаньэнерго» разъяснили порядок присоединения к электросетям предприятия

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» информирует потребителей о реализации мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», процедуре и порядке технологического присоединения к электросетям.
Для получения консультации или подачи заявки на технологическое присоединение физические и юридические лица могут обращаться в Центр обслуживания потребителей, расположенный по адресу: улица МОГЭС, дом 12, телефон
Помимо этого, можно воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на
Здесь также размещена информация о процедуре и местах потенциального технологического присоединения на карте с возможностью рассчитать стоимость (инженерный калькулятор).
«Специалисты „Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре», — рассказали в пресс-службе филиала.
«Техприсоединение к электросетям осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 861, которое регламентирует обязанности как сетевой организации, так и потребителя, а также определяет порядок оказания услуг, — подчеркнул заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг Владимир Воронков. — Порядок формирования стоимости за технологическое присоединение определен приказом ФАС России
Энергетики отметили, что своевременная реализация мероприятий по подключению к электросетям крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, малого и среднего бизнеса способствует повышению уровня социально-экономического развития и улучшению инвестиционной привлекательности региона.
«Филиал продолжит повышать эффективность деятельности в этом направлении, соблюдая принципы политики открытости по отношению к клиентам, прилагая максимум усилий для качественного выполнения организационных мероприятий и строительства объектов энергетики в рамках осуществления техприсоединения», — заключили в «Рязаньэнерго».