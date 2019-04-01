В Роспотребнадзоре начал работать единый консультационный центр

С 1 апреля в Роспотребнадзоре начал функционировать единый консультационный центр. Об этом сообщил официальный
Операторы центра будут непрерывно принимать звонки, консультировать, а также, по отдельным вопросам перенаправлять в другие территориальные органы Роспотребнадзора. Единый консультационный центр сможет принимать одновременно до 100 звонков. Время ожидания ответа составит не более минуты.
Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).