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21:59, 1 апреля 2019 82
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В Роспотребнадзоре начал работать единый консультационный центр

В Роспотребнадзоре начал работать единый консультационный центр

Фото: Pixabay.com

С 1 апреля в Роспотребнадзоре начал функционировать единый консультационный центр. Об этом сообщил официальный сайт надзорного органа.

Операторы центра будут непрерывно принимать звонки, консультировать, а также, по отдельным вопросам перенаправлять в другие территориальные органы Роспотребнадзора. Единый консультационный центр сможет принимать одновременно до 100 звонков. Время ожидания ответа составит не более минуты.

Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).


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