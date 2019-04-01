В Путятинском районе сгорела бывшая школа

Вечером в воскресенье, 31 марта, в селе Караулово Путятинского района сгорела бывшая школа. Об этом пишет ИД «
Возгорание заметил очевидец, который ехал мимо села по федеральной трассе.
На место происшествия выезжали семь спасателей и две пожарные машины — одна из Путятина, другая из Шацка.
Как рассказал инженер ПСЧ №34 ГПС по охране села Путятино Андрей Гальцов, здание было отключено от коммуникаций и пожарные сразу начали тушить.
«Школу спасти не удалось, соседние постройки не пострадали», — добавил он.
Причины пожара устанавливаются.