Рязанское отделение «Сбербанка» провело первую межрегиональную неипотечную сделку

В марте 2019 года в рязанском отделении «Сбербанка» прошла первая межрегиональная неипотечная сделка. Ее оформил аккредитованный партнер банка — агентство недвижимости «Высотка», сообщили в пресс-службе «Сбербанка».
Отмечается, что не всегда владелец и квартира находятся в одном городе, поэтому раньше это было препятствием для оформления ипотеки.
«Сейчас регистрацию сделки можно оформить через „Сбербанк“, находясь в любом городе страны. Именно такая сделка была успешно проведена, благодаря слаженному взаимодействию сотрудников агентства недвижимости „Высотка“ и банка», — рассказали в «Сбербанке».
Для осуществления сделки достаточно обратиться в кредитную организацию или к аккредитованному партнеру банка, подать все документы дистанционно и ждать регистрации. Регистратор произведет оформление всех необходимых договоров и на адрес электронной почты, указанный при оформлении, поступит вся готовая документация.
Как отметили в пресс-службе, «Сбербанк» одним из первых перешел на электронную регистрацию сделок с недвижимостью. В основном процедура применима для ипотечных клиентов, но возможна и для клиентов без ипотеки.