Рязанская область оказалась в числе одиннадцати самых отстающих регионов по внедрению «мусорной реформы»

Одиннадцать субъектов России оказались в списке отстающих в присоединении к реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет
Выйти из числа аутсайдеров к 1 апреля успели четыре региона — Амурская область, Омская область, Северная Осетия и Бурятия.
«Еврейский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Приморье, Краснодарский край, Хабаровский край, Забайкальский край, Архангельская область, Владимирская область, Курганская область, Ленинградская область и Рязанская область — не заходят в реформу. Мы не видим там объективных причин для этого», — сказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор проекта «Единой России» «Чистая страна» Владимир Бурматов.
Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, к этому моменту, по данным Минприроды РФ, в нее вошли 68 из 85 субъектов РФ.