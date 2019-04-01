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11:42, 1 апреля 2019 646
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Рязанцев предупредили об отключении света со вторника по четверг. Адреса

Рязанцев предупредили об отключении света со вторника по четверг. Адреса

Со 2 по 4 апреля на четырех рязанских улицах будут отключать свет. Об этом предупредили в пресс-службе горадминистрации.

Во вторник, 2 апреля, из-за опиловки аварийных деревьев с 9:30 до 12:30 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Скоморошинская, дома 15, 15-а, 15-б, 16-а, 18, 21 литера А, дома с 22 по 25;
  • улица Грибоедова, дом 65.

3 и 4 апреля из-за реконструкции воздушной линии с 9:30 до 16:30 света не будет по по следующим адресам:

  • улица Кремлевский Вал, дома 1, 4-а, 9, 10, 19, 11-а;
  • улица Новослободская, дома 1, 2, 3, 8-а.

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