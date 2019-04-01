Рязанцев предупредили об отключении света со вторника по четверг. Адреса

Со 2 по 4 апреля на четырех рязанских улицах будут отключать свет. Об этом предупредили в
Во вторник, 2 апреля, из-за опиловки аварийных деревьев с 9:30 до 12:30 электричество отключат по следующим адресам:
- улица Скоморошинская, дома 15, 15-а, 15-б, 16-а, 18, 21 литера А, дома с 22 по 25;
- улица Грибоедова, дом 65.
3 и 4 апреля из-за реконструкции воздушной линии с 9:30 до 16:30 света не будет по по следующим адресам:
- улица Кремлевский Вал, дома 1, 4-а, 9, 10, 19, 11-а;
- улица Новослободская, дома 1, 2, 3, 8-а.