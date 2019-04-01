Полиция опубликовала фотографии с места аварии в Приокском

На
За рулем Hyundai i30 находилась 18-летняя рязанка. По предварительной информации, выезжая с прилегающей территории, девушка не уступила дорогу и
Оба водителя
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Фото: УМВД по Рязанской области
На
За рулем Hyundai i30 находилась 18-летняя рязанка. По предварительной информации, выезжая с прилегающей территории, девушка не уступила дорогу и
Оба водителя
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