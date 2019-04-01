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10:11, 1 апреля 2019 114
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Погибшего в 1945 году рязанского солдата похоронили под другим именем. Разыскиваются родственники

Погибшего в 1945 году рязанского солдата похоронили под другим именем. Разыскиваются родственники

Сержанта Красной армии Василия Ивановича Полосина, который погиб 10 мая 1945 года, похоронили под другим именем. К такому выводу пришел журналист Владимир Поморцев, занимающийся уточнение биографий советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии в 1945 году.

Согласно данным, которые исследователь приводит на своем сайте, Полосин родился в 1908 году в селе Ласково Рязанской губернии. В августе 1943 года получил орден Красной Звезды. В Рязани у него осталась вдова Анастасия Васильевна Тройникова.

Поморцев сумел доказать, что имя погибшего под вражеским танком Полосина записали в регистрационную карточку под именем Tvarocum Bacurin Ivanovič. Позже первое слово вычеркнули, с 1947 года в документах значится только Иван Бакурин.

Именно это имя написано на могиле на кладбище в пражском районе Долни-Почернице, где на самом деле похоронен сержант Красной армии Василий Полосин. В настоящее время именем Бакурина названа пражская улица.

«Посольство России в Праге в мае 2018 года было ознакомлено с изложенными в этой публикации фактами и признало их обоснованными. Первый секретарь российского посольства Валерий Коннов пообещал в ближайшее время установить на могиле на кладбище Долни-Почернице дополнительную табличку с именем сержанта Василия Полосина», — пишет Владимир Поморцев.

Родственники погибшего солдата могут связаться с журналистом по почте pomortzeff@gmail.com.

Фото Владимира Поморцева


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