Касимовец из ревности убил сожителя своей девушки и спрятал труп

Касимовский районный суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, который причинил своему знакомому тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. Об этом сообщил
Инцидент произошел год назад, в ночь с 25 на 26 марта 2018 года, в квартире женщины, которая сожительствовала с погибшим и встречалась с подсудимым. Между мужчинами произошел конфликт, который быстро перерос в драку.
Подсудимый нанес погибшему не менее трех ударов: кулаком в голову, отчего последний упал на пол; ногой в область живота; кулаком в область груди. После избиения потерпевший лег на диван, где и скончался от полученных повреждений.
Смерть наступила от тупой травмы живота — разрыва печени, кровоподтека на передней брюшной стенке и кровоизлияния в мягкие ткани.
Чтобы скрыть содеянное, подсудимый на своем автомобиле вывез труп погибшего и сбросил возле автодороги.
Свою вину подсудимый не признал, пояснив, что погибший неоднократно падал в тот вечер.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.