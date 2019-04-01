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15:29, 1 апреля 2019 434
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Касимовец из ревности убил сожителя своей девушки и спрятал труп

Касимовец из ревности убил сожителя своей девушки и спрятал труп

Касимовский районный суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, который причинил своему знакомому тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел год назад, в ночь с 25 на 26 марта 2018 года, в квартире женщины, которая сожительствовала с погибшим и встречалась с подсудимым. Между мужчинами произошел конфликт, который быстро перерос в драку.

Подсудимый нанес погибшему не менее трех ударов: кулаком в голову, отчего последний упал на пол; ногой в область живота; кулаком в область груди. После избиения потерпевший лег на диван, где и скончался от полученных повреждений.

Смерть наступила от тупой травмы живота — разрыва печени, кровоподтека на передней брюшной стенке и кровоизлияния в мягкие ткани.

Чтобы скрыть содеянное, подсудимый на своем автомобиле вывез труп погибшего и сбросил возле автодороги.

Свою вину подсудимый не признал, пояснив, что погибший неоднократно падал в тот вечер.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.


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