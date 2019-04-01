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18:01, 1 апреля 2019 207

К Международному дню птиц Прио-Внешторгбанк провел в Мещере волонтерскую акцию

К Международному дню птиц Прио-Внешторгбанк провел в Мещере волонтерскую акцию

К Международному дню птиц Прио-Внешторгбанк провел в Мещере волонтерскую акцию. Сотрудники банка изготовили и передали в национальный парк «Мещера» искусственные гнездовья, в которых весной смогут поселиться гоголи.

«Это вид уток, который обитает на рязанских озерах в теплое время года. Их дома — дупла в прибрежных деревьях, но найти подходящее птицам бывает сложно», — рассказала начальник отдела науки нацпарка Алина Коскова.

По ее словам, сами сотрудники не всегда успевают позаботиться об искусственных гнездовьях, поэтому помощь волонтеров всегда оказывается кстати.

«Было несколько раз, что домики для пернатых обитателей нацпарка — синичники, скворечники — делали школьники, но организация да еще и гоголятники — впервые. А ведь это очень нужное дело: уткам этой породы сложно найти подходящее дерево для гнездовья. Они селятся в дуплах. Через неделю мы отвезем ваши домики на озера и разместим их на деревьях. Займут птицы гнезда — останутся у нас. Будем за ними наблюдать, изучать», — поделилась Коскова. Гоголятники сооружали по чертежам, где все размеры выверены орнитологами. Об их будущих обитателях волонтерам рассказали во время экскурсии по парку и на мастер-классе.

«Как станет теплее, в нацпарке снова ждут волонтеров: будут рады тем, кто поможет с уборкой территории. Потом проведут для добровольцев экскурсию по экологической тропе или сводить по тропе Паустовского на кордон-273 — в домик лесника Желтова, который стал знаменитым благодаря писателю», — добавила Коскова.


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