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9:44, 1 апреля 2019 568
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Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта

Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта

Завершились последние мартовские выходные. Давайте вспомним их главные события.

К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Администрация отреагировала на это.

О других происшествиях. За сутки в Рязанской области утихомирили шестерых мужчин, угрожавших убить близких. В Рязани пропал 43-летний мужчина. Его нашли живым.

Появились фото с места столкновения поезда с легковушкой в Спасском районе.

Около гипермаркета «Глобус» столкнулись троллейбус и «Логан». В Приокском столкнулись две легковушки.

Рязанские власти объяснили, зачем увеличивали срок расчета за капремонт до 730 дней Об экологии. В Рязани раньше срока начался сезон аллергии. Около строящегося в центре Рязани дома спилили деревья. В Рязанской области очистят Ласковское озеро. На Скорбященском кладбище начали ремонт надгробий.

Рыбновское ТСЖ не следило за дымоходами и вентиляцией в восьми многоэтажках. Рязанская лыжница Наталья Матвеева приостановит карьеру. О культуре. Стало известно, что ЮНЕСКО проведет в Рязани международный поэтический фестиваль. На концерте в Рязани Feduk исполнил песню на стихи Есенина.

Рязанцы поздравили митрополита Марка с юбилеем


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Если вы обязаны подать декларацию по форме 3 НДФЛ или хотите это сделать, чтобы вернуть налог 13%, есть несколько способов.

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