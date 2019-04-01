Дело о падении глыбы льда на ребенка в центре Рязани передали в суд

Следствие доказало, что должностное лицо филиала петербургского университета путей, где произошел инцидент, не выполнило обязанности по уборке снега и наледи. В результате днем 27 февраля с крыши здания упала глыба льда и травмировала малолетнего ребенка.
Должностному лицу предъявили обвинение в халатности. Обвиняемый полностью признал вину и возместил вред родителям ребенка.
Дело направили в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему штрафа.
Напомним, момент падения глыбы на мальчика попал на
Следователи возбудили