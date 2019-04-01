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13:06, 1 апреля 2019 264
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Дело о падении глыбы льда на ребенка в центре Рязани передали в суд

Дело о падении глыбы льда на ребенка в центре Рязани передали в суд

Уголовное дело, которое возбудили после падения глыбы льда на ребенка в центре Рязани, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие доказало, что должностное лицо филиала петербургского университета путей, где произошел инцидент, не выполнило обязанности по уборке снега и наледи. В результате днем 27 февраля с крыши здания упала глыба льда и травмировала малолетнего ребенка.

Должностному лицу предъявили обвинение в халатности. Обвиняемый полностью признал вину и возместил вред родителям ребенка.

Дело направили в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему штрафа.

Напомним, момент падения глыбы на мальчика попал на видео. После произошедшего ребенка госпитализировали, его выписали из больницы почти спустя месяц.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Позже мэрия пообещала помощь и оказать поддержку семье пострадавшего.


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