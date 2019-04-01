На одной из улиц Горрощи запретят парковаться

С 5 апреля около дома №40 по улице Семена Середы запретят парковаться. Об этом сообщил
На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
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С 5 апреля около дома №40 по улице Семена Середы запретят парковаться. Об этом сообщил
На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
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В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.