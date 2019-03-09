Волонтеры рассказали подробности поисков 75-летней пропавшей рязанки

Пропавшую 75-летнюю Зою Горшкову из Рязани нашли в одной из больниц Московской области. Об этом сообщили в группе «
Пенсионерку
Волонтеры рассказали, что с дня пропажи женщину искали во всех районах города. Добровольцы обошли близлежащую территорию от точки пропажи, расспрашивали о пропавшей прохожих, но никто не заметил рязанку, поэтому искать пришлось по всей Рязани.
7 марта волонтерам позвонила врач из московской больницы, где и
«Один звонок на телефон инфорга врачом из больницы Московской области, перевернул этот день у очень многих людей. Наша бабушка в больнице, врач увидела ориентировку в социальных сетях и позвонила нам. Вот и ответ на тот вопрос, почему мы не указываем район, наша бабушка добралась до Московской области, ограничивая зону поиска, мы уменьшаем шансы человека на „Найден Жив“», — рассказали добровольцы.