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21:30, 9 марта 2019 520
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Волонтеры рассказали подробности поисков 75-летней пропавшей рязанки

Волонтеры рассказали подробности поисков 75-летней пропавшей рязанки

Пропавшую 75-летнюю Зою Горшкову из Рязани нашли в одной из больниц Московской области. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт Рязань» «ВКонтакте».

Пенсионерку искали с 5 марта.

Волонтеры рассказали, что с дня пропажи женщину искали во всех районах города. Добровольцы обошли близлежащую территорию от точки пропажи, расспрашивали о пропавшей прохожих, но никто не заметил рязанку, поэтому искать пришлось по всей Рязани.

7 марта волонтерам позвонила врач из московской больницы, где и нашли пожилую женщину.

«Один звонок на телефон инфорга врачом из больницы Московской области, перевернул этот день у очень многих людей. Наша бабушка в больнице, врач увидела ориентировку в социальных сетях и позвонила нам. Вот и ответ на тот вопрос, почему мы не указываем район, наша бабушка добралась до Московской области, ограничивая зону поиска, мы уменьшаем шансы человека на „Найден Жив“», — рассказали добровольцы.


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