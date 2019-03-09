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9:15, 9 марта 2019 1 391
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В субботу перекроют площадь Ленина. Расписание движения транспорта

В субботу перекроют площадь Ленина. Расписание движения транспорта

В субботу, 9 марта, с 11:00 до 19:30 из-за масленичных гуляний в Рязани перекроют площадь Ленина. Об этом сообщил сайт мэрии.

Кроме того, изменится движение городского транспорта:

Троллейбусы:

  • №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
  • №3 следуют от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского до Первомайского проспекта, затем по своему маршруту до ЦПКиО, в обратном направлении по указанному маршруту;
  • №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до разворота на Театральной площади, далее по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • №5 (внутренний) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улице Чкалова, Первомайскому проспекту, улице Маяковского, площади Мичурина, улицам Маяковского, Есенина, до разворота на Театральной площади, затем по своему маршруту до конечной станции «улица Строителей»;
  • №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод Рязцветмет» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
  • №10 от конечной остановки «улица Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.

Троллейбусы №6 временно ездить не будут.

Автобусы

  • №№ 1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской и далее по своим маршрутам;

Маршрутки

  • №№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной и Семинарской, далее по своим маршрутам;
  • №41 при движении со стороны площади Соборной следуют по улицам Семинарской и Сенной, далее по своему маршруту;
  • №№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по улицам Семинарской и Сенной, далее по своим маршрутам.

Программу народных гуляний можно найти по ссылке.


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