Сотрудник американского посольства пытался пронести мину в Шереметьево

В Шеремемтьево сотрудник посольства США пытался провезти мину в багаже. Об этом передает
США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства", — заявили агентству в ведомстве.
Как отметили в МИД, предмет, похожий на минометную мину, нашли утром в субботу, 9 марта, при просвечивание багажа.
«Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», — отметили в ведомстве.
Как рассказал сам работник посольства, он купил мину для личной коллекции. В МИД также отметили, что человек имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США.
Линейное управление МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево сообщило о произошедшем американское посольство.