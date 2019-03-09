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16:59, 9 марта 2019 116
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Сотрудник американского посольства пытался пронести мину в Шереметьево

Сотрудник американского посольства пытался пронести мину в Шереметьево

В Шеремемтьево сотрудник посольства США пытался провезти мину в багаже. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства", — заявили агентству в ведомстве.

Как отметили в МИД, предмет, похожий на минометную мину, нашли утром в субботу, 9 марта, при просвечивание багажа.

«Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», — отметили в ведомстве.

Как рассказал сам работник посольства, он купил мину для личной коллекции. В МИД также отметили, что человек имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США.

Линейное управление МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево сообщило о произошедшем американское посольство.


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