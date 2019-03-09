Рязанцы подрались с водителем мусоровоза. Видео конфликта опубликовано «ВКонтакте».
Как отметила автор поста, мусоровоз приехал во двор многоэтажки, но проезд к бакам перекрыла «ГАЗель».
Водитель мусоровоза бил по колесам автомобиля, но сигнализация не сработала.
Затем он начал сигналить, после чего к нему вышел мужчина.
«Мужик был злой и начал избивать водителя мусоровоза. Вот они подрались и в итоге выяснилось, что этот мужик — не владелец газели, а просто житель соседнего дома и ему не понравилось, что пять минут во дворе кто-то сигналит. Вот они разошлись, и приходит другой мужик и тоже начинает бить бедолагу по той же причине, что и первый», — написала автор видео.