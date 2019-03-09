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18:59, 9 марта 2019 320
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Рязанцы подрались с водителем мусоровоза. Видео

Рязанцы подрались с водителем мусоровоза. Видео

Рязанцы подрались с водителем мусоровоза. Видео конфликта опубликовано «ВКонтакте».

Как отметила автор поста, мусоровоз приехал во двор многоэтажки, но проезд к бакам перекрыла «ГАЗель».

Водитель мусоровоза бил по колесам автомобиля, но сигнализация не сработала.

Затем он начал сигналить, после чего к нему вышел мужчина.

«Мужик был злой и начал избивать водителя мусоровоза. Вот они подрались и в итоге выяснилось, что этот мужик — не владелец газели, а просто житель соседнего дома и ему не понравилось, что пять минут во дворе кто-то сигналит. Вот они разошлись, и приходит другой мужик и тоже начинает бить бедолагу по той же причине, что и первый», — написала автор видео.


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