Рязанцы дали обет трезвости. Фото

В храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Дашково-Песочне, в пятницу, 8 марта, состоялось молебное пение о принятии обета трезвости, сообщил
Отмечается, что несколько рязанцев во главе с настоятелем протоиереем Александром Гривиным решили присоединиться к традиции и подать другим пример строгого воздержания.
«Председатель отдела епархии по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью иерей Вячеслав Мамаев рассказал о людях, противостоящих собственным страстям, некоторые из которых приняли обет трезвости даже на всю жизнь. Сам отец Вячеслав в качестве примера и назидания пастве дает обет трезвости ежегодно», — расскали в епархии.