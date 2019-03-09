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11:38, 9 марта 2019 321
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Рязанцы дали обет трезвости. Фото

Рязанцы дали обет трезвости. Фото

Фото: Рязанская епархия

В храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Дашково-Песочне, в пятницу, 8 марта, состоялось молебное пение о принятии обета трезвости, сообщил сайт епархии.

Отмечается, что несколько рязанцев во главе с настоятелем протоиереем Александром Гривиным решили присоединиться к традиции и подать другим пример строгого воздержания.

«Председатель отдела епархии по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью иерей Вячеслав Мамаев рассказал о людях, противостоящих собственным страстям, некоторые из которых приняли обет трезвости даже на всю жизнь. Сам отец Вячеслав в качестве примера и назидания пастве дает обет трезвости ежегодно», — расскали в епархии.


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