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10:47, 9 марта 2019 591
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Минтруд назвал лучшие профессии для быстрого трудоустройства

Минтруд назвал лучшие профессии для быстрого трудоустройства

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости, пишет RT.

Первыми в списке оказались специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

На втором месте квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Замкнули тройку лидеров работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности.

Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники.


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