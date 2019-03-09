Минтруд назвал лучшие профессии для быстрого трудоустройства

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости, пишет
Первыми в списке оказались специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.
На втором месте квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.
Замкнули тройку лидеров работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности.
Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники.