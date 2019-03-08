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15:32, 8 марта 2019 68
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В выходные рязанские спасатели проведут 28 рейдов на водоемах

В выходные рязанские спасатели проведут 28 рейдов на водоемах

В праздничные выходные рязанские спасатели проведут 28 рейдов на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего к патрулированию привлекут 22 человека и шесть единиц техники.

«Их основная задача — напомнить любителям зимней рыбалки правила безопасности, чтобы рыбаки не стали жертвами своего хобби», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники посоветовали рязанцам соблюдать простые правила безопасности: не выходите на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии и без спасательных средств.


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