В выходные рязанские спасатели проведут 28 рейдов на водоемах

В праздничные выходные рязанские спасатели проведут 28 рейдов на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Всего к патрулированию привлекут 22 человека и шесть единиц техники.
«Их основная задача — напомнить любителям зимней рыбалки правила безопасности, чтобы рыбаки не стали жертвами своего хобби», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, сотрудники посоветовали рязанцам соблюдать простые правила безопасности: не выходите на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии и без спасательных средств.