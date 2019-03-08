Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 8 марта 2019 499
 0    0

В Подмосковье четверо неизвестных напали на супругов в частном доме

В Подмосковье четверо неизвестных напали на супругов в частном доме

В Подмосковье четверо неизвестных напали на супругов в частном доме. Мужчину убили, женщина получила травмы, сообщили в региональном следкоме.

Вечером в четверг, 7 марта, четверо в масках ворвались в дом в поселке Фряново Щелковского района. Они связали и избили хозяина дома и его жену, требуя деньги. Нападавшие скрылись после того, как услышали голоса соседей.

Пострадавший мужчина умер на месте. Он был представителем агрофирмы «Восток».

Злоумышленников объявили в розыск.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пункты «ж, з» части 2 статьи 105 УК).

Фото сайта ГСУ СК РФ по Московской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:45, 8 марта 2019
В Подмосковье четверо неизвестных напали на супругов в частном доме
9:50, 8 марта 2019
В Волгограде трамвай сбил двух женщин на «зебре»
19:09, 7 марта 2019
В центре Рязани внедорожник столкнулся с легковушкой. Видео
16:04, 7 марта 2019
В Рязанской пятиэтажке загорелась квартира
15:36, 7 марта 2019
В Дагестане приостановили работу детсада, где отравились 22 ребенка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Главный тренд весны — обновление

Главный тренд весны — обновление

«МегаФон» представил рязанцам список главных обновлений.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:46, 24 февраля 2019 18 610
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
12:01, 24 февраля 2019 18 489
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
19:14, 26 февраля 2019 16 912
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
17:01, 23 февраля 2019 16 673
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:38, 28 февраля 2019 15 995
Рязанцев пригласили в ЦПКиО на праздник «Прощай, Масленица» 3
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум