В Подмосковье четверо неизвестных напали на супругов в частном доме. Мужчину убили, женщина получила травмы,
Вечером в четверг, 7 марта, четверо в масках ворвались в дом в поселке Фряново Щелковского района. Они связали и избили хозяина дома и его жену, требуя деньги. Нападавшие скрылись после того, как услышали голоса соседей.
Пострадавший мужчина умер на месте. Он был представителем агрофирмы «Восток».
Злоумышленников объявили в розыск.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пункты «ж, з» части 2 статьи 105 УК).
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