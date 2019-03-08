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21:34, 8 марта 2019 148
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В Москве школьник умер после визита к стоматологу

В Москве школьник умер после визита к стоматологу

В Москве подросток умер после визита к стоматологу, передает РИА Новости со ссылкой на столичный следком.

В ведомстве рассказали, что школьник скончался в четверг, 7 марта, после «проведения стоматологических процедур».

Следователи начали доследственную проверку.

Детали не уточняются.


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Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

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