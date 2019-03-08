В Москве школьник умер после визита к стоматологу

В Москве подросток умер после визита к стоматологу, передает
В ведомстве рассказали, что школьник скончался в четверг, 7 марта, после «проведения стоматологических процедур».
Следователи начали доследственную проверку.
Детали не уточняются.
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В Москве подросток умер после визита к стоматологу, передает
В ведомстве рассказали, что школьник скончался в четверг, 7 марта, после «проведения стоматологических процедур».
Следователи начали доследственную проверку.
Детали не уточняются.
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