«Спасибо за то, что вы есть». Карабасов пожелал рязанкам 8 марта любви и добра

Сергей Карабасов пожелал рязанкам 8 марта любви и добра. И. о. главы администрации города поблагодарил женщин за положительные эмоции.
«Спасибо за то, что вы есть. И в повседневной жизни и на работе, — обратился он к горожанкам. — Спасибо за то, что скрашиваете собой наши будни и заряжаете нас положительными эмоциями».
Карабасов назвал Рязань городом «самых красивых, успешных и активных женщин».
«Несмотря на каждодневные профессиональные и семейные заботы, вы с легкостью умеете противостоять жизненным невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь при этом чуткими, нежными и прекрасными», — считает он.