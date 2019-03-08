«Мы успеваем все». Рокотянская поздравила рязанок с 8 марта

Юлия Рокотянская поздравила рязанок с 8 марта. Председатель гордумы подчеркнула, что женщины занимают ответственные посты и добиваются высот в различных сферах деятельности, сохраняя при этом «роль хранительницы семейных ценностей».
«Наши женщины — это воплощение красоты и гармонии, — считает она. — Мы успеваем все: быть заботливыми матерями и ответственными работниками, уделять время саморазвитию и участвовать в общественной жизни города».
Рокотянская отметила женскую мудрость, самоотверженность и терпение и пожелала рязанкам нежности и тепла.
«Созидайте и несите в наш мир добро!» — призвала она.