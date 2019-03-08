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14:56, 8 марта 2019 278
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8 марта рязанец отметил 102-й день рождения

8 марта рязанец отметил 102-й день рождения

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 8 марта, рязанец Герасим Лычкин отметил 102-й день рождения. Об этом сообщил сайт администрации города.

Мужчина родился в деревне Ново-Аносово Клепиковского района. Он начал работать с 14 лет. Окончив строительный техникум, работал на стройках в Подмосковье. В 1939 году пошел в армию, в 1941 году закончил Ярославское интендантское училище и был направлен на Юго-Западный фронт.

В 1942 году рязанец попал в омский госпиталь, после выписки служил в штабе военного округа. Закончил военную службу в 1961 году в Иркутске в звании капитана. Награжден Орденом Красной звезды и медалями.

Герасим Лычкин переехал в Рязань в 1977 году. У него есть внук, правнучка и праправнук.


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