За месяц рязанские браконьеры незаконно выловили 32 килограмма рыбы

В Рязанской области браконьеры поймали 32 килограмма рыбы. Незаконную ловлю пресекли во время 49-ти рейдов, которые проводил территориальный отдел Росрыболовства с января по февраль. Об этом сообщил
Кроме того, изъяли 3360 метров браконьерских сетей и 42 запрещенных для вылова рыбы орудий.
Нарушителей искали в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах.
Сотрудники Росрыболовства оштрафовали 42 человека и вынесли 36 определений о возбуждении дела об административном правонарушении.