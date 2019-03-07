Пациентки рязанской больницы составили рейтинг врачей-«красавчиков»

В рязанской ОКБ к 8 марта составили рейтинг врачей-«красавчиков». Его авторы учитывали мнение пациенток.
В топ-5 врачей, «в которых влюбляются с первого взгляда» попали:
- заведующий ожоговым отделением Артем Введенский,
- заведующий онкологическим отделением Дмитрий Пучков,
- заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев,
- руководитель травмцентра первого уровня Андрей Карпунин,
- главврач Дмитрий Хубезов.
В больнице рассказали про участников рейтинга. Отмечается, что в ожоговое отделение постоянно поступают благодарности из-за «доброты и чуткости» его заведующего Введенского.
В онкологическом отделении ОКБ проводят высокотехнологичные операции. Как поясняют в больнице, пациенты Дмитрия Пучкова благодарны ему не только за лечение, но и за доброжелательную обстановку.
Об Олеге Зайцеве говорят как о враче, к которому едут пациенты со всей России. Многие из операций, которые делают в регионе, выполняет только он.
«Несмотря на сложную работу, Олег Зайцев во всех обстоятельствах сохраняет спокойствие и доброжелательность. И все это вместе делает любовь пациентов к нему безграничной», — говорится в пояснении к рейтингу.
Пострадавших в авария и других происшествиях спасает Андрей Карпунин. Он помог модернизировать приемный покой экстренных пациентов — перестроить помещения, улучшить систему безопасности и работы персонала. Составители рейтинга, кроме профессиональных качеств, выделяют обаятельную улыбку Карпунина.
«Еще один участник рейтинга — главврач Дмитрий Хубезов, — рассказали в больнице. — Пациенты называют его врачом от Бога. Его профессионализм и талант хирурга позволяют браться за самые сложные случаи и давать шанс на жизнь пациентам с самыми сложными заболеваниями».