Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:33, 7 марта 2019 385
 0    0

Пациентки рязанской больницы составили рейтинг врачей-«красавчиков»

Пациентки рязанской больницы составили рейтинг врачей-«красавчиков»

В рязанской ОКБ к 8 марта составили рейтинг врачей-«красавчиков». Его авторы учитывали мнение пациенток.

В топ-5 врачей, «в которых влюбляются с первого взгляда» попали:

  • заведующий ожоговым отделением Артем Введенский,
  • заведующий онкологическим отделением Дмитрий Пучков,
  • заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев,
  • руководитель травмцентра первого уровня Андрей Карпунин,
  • главврач Дмитрий Хубезов.

В больнице рассказали про участников рейтинга. Отмечается, что в ожоговое отделение постоянно поступают благодарности из-за «доброты и чуткости» его заведующего Введенского.

В онкологическом отделении ОКБ проводят высокотехнологичные операции. Как поясняют в больнице, пациенты Дмитрия Пучкова благодарны ему не только за лечение, но и за доброжелательную обстановку.

Об Олеге Зайцеве говорят как о враче, к которому едут пациенты со всей России. Многие из операций, которые делают в регионе, выполняет только он.

«Несмотря на сложную работу, Олег Зайцев во всех обстоятельствах сохраняет спокойствие и доброжелательность. И все это вместе делает любовь пациентов к нему безграничной», — говорится в пояснении к рейтингу.

Пострадавших в авария и других происшествиях спасает Андрей Карпунин. Он помог модернизировать приемный покой экстренных пациентов — перестроить помещения, улучшить систему безопасности и работы персонала. Составители рейтинга, кроме профессиональных качеств, выделяют обаятельную улыбку Карпунина.

«Еще один участник рейтинга — главврач Дмитрий Хубезов, — рассказали в больнице. — Пациенты называют его врачом от Бога. Его профессионализм и талант хирурга позволяют браться за самые сложные случаи и давать шанс на жизнь пациентам с самыми сложными заболеваниями».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:33, 7 марта 2019
Пациентки рязанской больницы составили рейтинг врачей-«красавчиков»
10:16, 7 марта 2019
Аркадий Фомин поздравил жительниц Шилова с 8 марта
10:07, 7 марта 2019
Около 11-ой больницы построят крытый рынок
9:27, 7 марта 2019
В рязанской ГИБДД изменились контактные телефоны
8:21, 7 марта 2019
Депутаты отклонили проект о передаче пенсий по наследству
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

Компания ОБИ узнала, какие цветы и подарки хотели бы в этом году получить женщины.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 390
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
8:46, 24 февраля 2019 18 338
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
18:06, 21 февраля 2019 17 837
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
19:14, 26 февраля 2019 16 673
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
17:01, 23 февраля 2019 16 621
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум