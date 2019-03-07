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9:27, 7 марта 2019 327
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В рязанской ГИБДД изменились контактные телефоны

В рязанской ГИБДД изменились контактные телефоны

В отдельном батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД по Рязанской области изменились контактные телефоны. Об этом пресс-служба регионального УМВД сообщила в четверг, 7 марта.

Теперь рязанцы смогут позвонить автоинспекторам по номерам: 8 (4912) 29-74-54, 8 (4912) 29-74-64.


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