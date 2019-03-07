Графика и живопись. В Рязани открылась выставка московских художниц. Фото

В четверг, 7 марта, в Рязанском художественном музее имени Пожалостина открылась персональная выставка московской художницы Ирины и ее матери Тамары Старженевских. Экспозиция состоит из работ, выполненных в стиле графики и живописи.
На выставке представлены свыше десятка акварелей Тамары Старженецкой, созданных в последние годы жизни, и около тридцати работ ее дочери Ирины.
«Я очень рада показать картины. Благодарю работников музея, они смогли воплотить выставку лучше, чем видела я сама!», — отметила художница.
Выставка работает с 7 марта до 28 апреля 2019 года в художественном музее по адресу: Рязань, улица Свободы, 57.
Вход с 11:00 до 18:00, по четвергам до 20:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.
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Справка
Тамара Старженецкая родилась в 1912 году в Москве, ее мать и бабушка были балеринами Большого театра. В 1948 закончила с отличием институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде. Писала в технике плэнерная живопись. В 1952—1956 годах работала художником-постановщиком Большого театра. Была главным художником шестого всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957 год). Ее не стало в 2002 году.
Ее дочь Ирина Старженецкая родилась в 1943 году. Закончила Московский художественный институт имени Сурикова. Стала лауреатом Госпремии России, в 2007 — действительный член Российской академии художеств. В течение многих лет вместе с матерью оформляла спектакли в музыкальных театрах страны, но всегда оставалась верна живописи.