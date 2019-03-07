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16:31, 7 марта 2019 461
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В Рязани начали отмечать Международный женский день. Фото

В Рязани начали отмечать Международный женский день. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 7 марта, в Рязани начали отмечать Международный женский день. Концерт провели в филармонии.

Николай Любимов пожелал рязанкам здоровья и терпения. Губернатор наградил женщин-руководителей городских учреждений.

«Вы растите детей, заботитесь о нас, вы настоящие хранительницы очага. Я очень люблю говорить, что женщины — это те, ради кого мы готовы совершать подвиги и безумства. Особенно подвиги. Мужчины это демонстрировали и на войне, и в мирной жизни. Вы — движущая сила истории, вы вторая и лучшая половинка нас, и мы вас очень любим», — сказал Любимов, отметив, что не представляет ни себя, ни своих коллег в коллективе одних мужчин.

Группа Feelin’s сыграла импровизации в холле, а на сцене выступили с песнями курсанты училища ВДВ и артисты филармонии.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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