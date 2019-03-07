В Рязани начали отмечать Международный женский день. Фото

В четверг, 7 марта, в Рязани начали отмечать Международный женский день. Концерт провели в филармонии.
Николай Любимов пожелал рязанкам здоровья и терпения. Губернатор наградил женщин-руководителей городских учреждений.
«Вы растите детей, заботитесь о нас, вы настоящие хранительницы очага. Я очень люблю говорить, что женщины — это те, ради кого мы готовы совершать подвиги и безумства. Особенно подвиги. Мужчины это демонстрировали и на войне, и в мирной жизни. Вы — движущая сила истории, вы вторая и лучшая половинка нас, и мы вас очень любим», — сказал Любимов, отметив, что не представляет ни себя, ни своих коллег в коллективе одних мужчин.
Группа Feelin’s сыграла импровизации в холле, а на сцене выступили с песнями курсанты училища ВДВ и артисты филармонии.