В Горроще у безработного изъяли героин. Об этом
На улице Стройкова остановили 36-летнего безработного. У него нашли сверток с тремя граммами героина.
Ранее рязанца судили за грабеж и хранение наркотиков. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК («Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере»). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
Всего за сутки в Рязани и Спас-Клепиках пресекли четыре факта незаконного оборота наркотиков — героина, метадона, N-метилэфедрона и гашиша.